Trump wygłosi ważne orędzie. Prezydent USA ujawnił, co powie

Donald Trump w rozmowie z agencją Reuters zapowiedział, że Stany Zjednoczone „dość szybko opuszczą Iran” i w razie potrzeby będą mogły powrócić, aby dokonać „punktowych ataków”.

Trump wygłosi orędzie. Wiadomo, co powie

Prezydent USA powiedział również, że w orędziu, które wygłosi o godz. 21:00 czasu lokalnego, wyrazi swoją odrazę do NATO za brak poparcia sojuszu dla celów USA w Iranie. Podkreślił, że „absolutnie” rozważa próbę wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO.

Donald Trump zapytany, kiedy Stany Zjednoczone uznają wojnę z Iranem za zakończoną, odpowiedział: „Nie mogę powiedzieć dokładnie. Wyjdziemy z niej bardzo szybko”.

Stwierdził, że działania USA zagwarantowały, że Iran nie będzie miał broni jądrowej.

„Nie będą mieli broni jądrowej, bo teraz nie są do tego zdolni, a potem odejdę i zabiorę ze sobą wszystkich, a jeśli będzie trzeba, wrócimy i przeprowadzimy ataki punktowe” – powiedział.

Prezydent USA grozi wyjściem z NATO

Wcześniej prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla „The Telegraph” oświadczył, że rozważa wycofanie USA z NATO po tym, jak sojusznicy nie poparli działań militarnych Stanów Zjednoczonych w Iranie.

Amerykański przywódca określił NATO mianem „papierowego tygrysa”.

Dodał, że od dawna wątpił w wiarygodność Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Tak, powiedziałbym, że nie ma potrzeby ponownego rozważenia tej decyzji – powiedział Donalda Trump gazecie, gdy zapytano go, czy rozważyłby ponowne członkostwo USA w sojuszu po konflikcie.

– NATO nigdy mnie nie przekonało. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys, i Putin też o tym wie, nawiasem mówiąc – dodał amerykański przywódca.

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

Sensacyjna zapowiedź Trumpa. "Poważnie rozważam wycofanie USA z NATO"

