Francja gra coraz ostrzej z USA. "Nigdy nie popieraliśmy tej opcji"

– Niektórzy bronią pomysłu wyzwolenia Cieśniny Ormuz siłą za pomocą operacji wojskowej. Takie stanowisko zajmują czasami Stany Zjednoczone, choć ich stanowisko bywa zmienne – powiedział prezydent Francji w rozmowie z dziennikarzami podczas podróży do Korei Południowej.

– Nigdy nie popieraliśmy tej opcji, ponieważ jest nierealna. Zajęłoby to wieczność i naraziłoby wszystkich, którzy przepłyną przez cieśninę, na niebezpieczeństwo ze strony Strażników Rewolucji, ale także pocisków balistycznych – stwierdził.

We wtorek, podczas wizyty w Japonii, Macron podkreślił, że Francja nie bierze udziału w wojnie z Iranem i nie jest jej stroną. Odpowiedział tak na sformułowane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zarzuty, dotyczące zakazu wykorzystywania francuskiej przestrzeni powietrznej przez USA i Izrael w ich wojnie z Iranem. W poniedziałek Pałac Elizejski oświadczył, że Francja jest "zdumiona komentarzami prezydenta Trumpa", który zarzucił jej, że nie zgodziła się na przelot nad jej terytorium samolotów z amerykańskim sprzętem wojskowym dla Izraela.

Podczas spotkania, prezydent Francji i premier Japonii Sanae Takaichi uzgodnili "zacieśnienie współpracy w obliczu wojny USA i Izraela z Iranem". Przywódca zaapelowali o przywrócenie swobodnej żeglugi w Cieśninie Ormuz.

Francja odmawia USA

W weekend Francja nie zezwoliła Izraelowi na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do transportu amerykańskiej broni, która miałaby zostać użyta w wojnie z Iranem. Było to pierwsze takie działanie Paryża od wybuchu wojny w Iranie. Prezydent Donald Trump oświadczył w odpowiedzi na ten ruch Francji, że to "kolejny sygnał napięcia między USA a ich europejskimi sojusznikami w związku z wojną z Iranem". Trump napisał w serwisie Truth Social: "Francja była BARDZO NIEPOMOCNA w stosunku do »Rzeźnika Iranu«, którego udało się skutecznie wyeliminować! USA BĘDĄ PAMIĘTAĆ!!!".

