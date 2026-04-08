Tłumy na ulicach Teheranu. Irańczycy świętują "klęskę" USA

Agencja informacyjna Mehr, powołując się na nagrania z ulic Teheranu napisała, że Irańczycy świętują "porażkę Stanów Zjednoczonych i Izraela". Na filmach zamieszczonych w arabskich mediach społecznościowych widać wiwatujących ludzi z irańskimi flagami.

Agencja Tasnim podała, że Iran ogłosił "historyczną i druzgocącą klęskę reżimu amerykańsko-izraelskiego" po 40 dniach wojny, "zmuszając" Waszyngton do przyjęcia 10-punktowej propozycji Teheranu, która obejmuje m.in. trwałe zawieszenie broni, zniesienie wszystkich sankcji oraz wycofanie wojsk USA z regionu.

Iran ogłasza zwycięstwo w wojnie z USA i Izraelem

Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego przekazała w oświadczeniu, że "wróg poniósł niezaprzeczalną, historyczną i miażdżącą klęskę w swojej tchórzliwej, nielegalnej i przestępczej wojnie przeciwko narodowi irańskiemu".

"Islamski Iran, wraz z dzielnymi bojownikami ruchu oporu w Libanie, Iraku, Jemenie i okupowanej Palestynie, zadał wrogowi w ciągu ostatnich 40 dni ciosy, których pamięć historyczna świata nigdy nie zapomni" – napisano.

Z oświadczenia wynika, że Teheran zgodził się na negocjacje z USA, które odbędą się w piątek (10 kwietnia) w Islamabadzie, "przy całkowitym braku zaufania do strony amerykańskiej". Jak czytamy, Iran daje sobie dwa tygodnie na rokowana pokojowe z możliwością ich przedłużenia, za zgodą obu stron.

Trump zdecydował ws. zawieszenia broni

W nocy z wtorku na środę (8 kwietnia) prezydent USA Donald Trump ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem pod warunkiem natychmiastowego otwarcia Cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie "obustronny", a powodem zgody "jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego pokoju".

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi przekazał, że żegluga przez Cieśninę Ormuz będzie możliwa "w koordynacji" z irańskim wojskiem i z "uwzględnieniem ograniczeń technicznych".

Trump poinformował o rozejmie na kilkadziesiąt minut przed upływem ultimatum, które wcześniej kilka razy przekładał, najpierw grożąc atakami na irańskie elektrownie i mosty, a potem "zniszczeniem całej cywilizacji", co przez część analityków i komentatorów zostało zinterpretowane jako możliwość użycia broni jądrowej.

