W Iranie interweniowały Chiny? Kulisy zawieszenia broni

Według agencji Associated Press, chińscy urzędnicy skontaktowali się z rządem w Teheranie w celu ułatwienia zawarcia rozejmu. Pekin początkowo próbował działać za pośrednictwem Pakistanu, Egiptu i Turcji – podaje AP.

W nocy z wtorku na środę (8 kwietnia) prezydent USA Donald Trump ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem pod warunkiem natychmiastowego otwarcia Cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie "obustronny", a powodem zgody "jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego pokoju".

Trump poinformował o tym na kilkadziesiąt minut przed upływem ultimatum, które wcześniej kilka razy przekładał, najpierw grożąc atakami na irańskie elektrownie i mosty, a potem "zniszczeniem całej cywilizacji", co przez część analityków i komentatorów zostało zinterpretowane jako możliwość użycia broni jądrowej.

Trump ogłasza zawieszenie broni. W piątek rozmowy USA-Iran w Pakistanie

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif zaprosił delegacje USA i Iranu do Islamabadu na piątek (10 kwietnia) na dalsze negocjacje, w których mają wziąć udział m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance, specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć Trumpa, biznesmen Jared Kushner.

Wojna rozpoczęła się 28 lutego od amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu, który odpowiedział atakami odwetowymi na Izrael i arabskich sojuszników Ameryki w regonie. Teheran zablokował również Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego (LNG), przez co ceny energii na rynkach wystrzeliły.

Tuż po oświadczeniu Trumpa w sprawie zawieszenia broni z Iranem ceny ropy uległy znacznej obniżce i spadły do poziomu poniżej 100 dolarów za baryłkę.

Rozejm na Bliskim Wschodzie. Co z Izraelem?

Według Białego Domu, rozejm został zaakceptowany również przez Izrael. Władze w Tel Awiwie stoją na stanowisku, że zawieszenie broni nie dotyczy Libanu i walk z działającym w tym kraju proirańskim Hezbollahem, choć premier Pakistanu ogłosił, że rozejm "wchodzi w życie natychmiast" i obejmuje także Liban.

"The Times of Israel" napisał, że izraelskie siły powietrzne kontynuują ataki na Iran pomimo ogłoszenia zawieszenia broni.

