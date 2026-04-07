Strzelanina w pobliżu konsulatu Izraela. Są zabici i ranni

Stacja NTV poinformowała, że jeden uzbrojony napastnik został schwytany, a drugi zginął.

Niepotwierdzone doniesienia mówią, że podejrzani strzelali do policjantów stacjonujących w pobliżu budynku izraelskiego konsulatu, który znajduje się w biznesowym centrum miasta. Nie jest jasne, czy celem ataku był konsulat.

Źródła Reutersa twierdzą, że w Turcji nie przebywa obecnie żaden izraelski dyplomata – ani w konsulacie w Stambule, ani w ambasadzie w Ankarze.

Turecki minister sprawiedliwości poinformował, że w sprawie strzelaniny zostanie wszczęte śledztwo, którym zajmą się trzej prokuratorzy.

Wojna USA i Izraela z Iranem. Po czyjej stronie jest Turcja?

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan od początku wybuchu wojny w Iranie opowiada się za pilną koniecznością zawieszenia broni, wskazując, że pokój jest dla Ankary absolutnym priorytetem.

Erdogan deklaruje gotowość do intensyfikacji kontaktów na wszystkich szczeblach, dopóki nie uda się osiągnąć zawieszenia broni i przywrócić spokoju w regionie.

Turecki przywódca krytykuje Stany Zjednoczone i Izrael za łamanie prawa międzynarodowego i naruszanie suwerenności Iranu, a władze w Teheranie – za odwetowe ataki na Izrael i państwa arabskie, które uchodzą za sojuszników Ameryki w regionie.

Irańska rakieta zestrzelona przez NATO

Na początku marca obrona powietrzna NATO rozmieszczona nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego zestrzeliła irańską rakietę balistyczną lecącą w kierunku Turcji. Zdaniem władz w Ankarze, celem nie była Turcja, lecz Cypr, gdzie znajdują się brytyjskie bazy wojskowe.

W pierwszych dniach amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem jedna z brytyjskich baz sił powietrznych, RAF Akrotiri, została zaatakowana dronami, które prawdopodobnie wystrzelił z terytorium Libanu proirański Hezbollah.