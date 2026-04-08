Tankowce stanęły. Po nalotach Izraela cieśnina Ormuz znów zablokowana

Izrael uznał, że rozejm zawarty między USA a Iranem obejmuje tylko te dwa kraje. Teheran przekonuje jednak, że kolejna seria ataków ze strony izraelskiej armii łamie pokojowe postanowienia.

W związku z tym część tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz została zatrzymana. Media donoszą, że po ataku Izraela Teheran rozważa wycofanie się z porozumienia.

"Iran wycofa się z porozumienia, jeśli Izrael nadal będzie naruszał zawieszenie broni w ataku na Liban" – zapewnia irańska agencja prasowa Tasnim. Podczas nalotów zginęło kilkadziesiąt osób, a setki zostało rannych. Siły Obronne Izraela przekazały, że był to "największy skoordynowany atak na terenie Libanu od początku operacji 'Ryczący Lew'".

Ponadto Irańska Gwardia Rewolucyjna przekazała Izrael zostanie ukarany za "okrucieństwa popełnione w Libanie i naruszenie warunków zawieszenia broni".

Hegseth: Iran jest pokonany. Operacja USA była sukcesem

Tymczasem sekretarz obrony USA Pete Hegseth przedstawił Iran jako militarnie pokonany i pozbawiony innego wyjścia, jak tylko zawarcie porozumienia. Sekretarz stwierdził w pierwszym wystąpieniu po ogłoszeniu tymczasowego zawieszenia broni w wojnie USA i Izraela przeciwko Iranowi, że operacja "Epicka Furia" była sukcesem. – Prezydent Trump miał możliwość sparaliżowania całej gospodarki Iranu w ciągu kilku minut, ale wybrał miłosierdzie – powiedział. Hegseth wymienił szereg ważnych irańskich przywódców zabitych w wojnie i dodał: – Nowy reżim nie miał już wyboru i czasu, więc zawarli umowę. Wiedzą, że ta umowa oznacza, że nigdy, przenigdy nie będą posiadać broni jądrowej.

Hegseth i Caine mówili o zniszczeniu irańskiego przemysłu obronnego, marynarki wojennej i potencjału rakietowego.

Sekretarz stwierdził, że "armia amerykańska krąży po Bliskim Wschodzie, aby zapewnić przestrzeganie przez Iran dwutygodniowego zawieszenia broni i monitorować zapasy wzbogaconego uranu w tym kraju". – Jeśli chodzi o uran, obserwujemy sytuację. Wiemy, co mają, i oni to oddadzą, a my to zdobędziemy. Przyjmiemy to, jeśli będzie trzeba – powiedział Hegseth dziennikarzom.



