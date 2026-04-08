Hegseth: Prezydent Trump wybrał miłosierdzie

Administracja Donalda Trumpa stara się przedstawić wojnę z Iranem jako zdecydowane zwycięstwo. – Mamy nadzieję, że Iran wybierze trwały pokój – powiedział generał Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, na konferencji prasowej w Pentagonie. – Zawieszenie broni to przerwa, a siły zbrojne pozostają gotowe. Jeśli otrzymają rozkaz lub wezwanie do wznowienia działań bojowych – zrobią to z taką samą szybkością i precyzją, jaką demonstrowaliśmy przez ostatnie 38 dni – przekonuje najwyższy rangą generał USA.

Z kolei Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu oświadczyła: "Wróg, w swojej niesprawiedliwej, nielegalnej i przestępczej wojnie przeciwko narodowi irańskiemu, poniósł niezaprzeczalną, historyczną i druzgocącą klęskę".

Hegseth: Iran jest pokonany. Operacja USA była sukcesem

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth przedstawił Iran jako militarnie pokonany i pozbawiony innego wyjścia, jak tylko zawarcie porozumienia. Sekretarz stwierdził w pierwszym wystąpieniu po ogłoszeniu tymczasowego zawieszenia broni w wojnie USA i Izraela przeciwko Iranowi, że operacja "Epicka Furia" była sukcesem. – Prezydent Trump miał możliwość sparaliżowania całej gospodarki Iranu w ciągu kilku minut, ale wybrał miłosierdzie – powiedział. Hegseth wymienił szereg ważnych irańskich przywódców zabitych w wojnie i dodał: – Nowy reżim nie miał już wyboru i czasu, więc zawarli umowę. Wiedzą, że ta umowa oznacza, że nigdy, przenigdy nie będą posiadać broni jądrowej.

Hegseth i Caine mówili o zniszczeniu irańskiego przemysłu obronnego, marynarki wojennej i potencjału rakietowego.

Sekretarz stwierdził, że "armia amerykańska krąży po Bliskim Wschodzie, aby zapewnić przestrzeganie przez Iran dwutygodniowego zawieszenia broni i monitorować zapasy wzbogaconego uranu w tym kraju". – Jeśli chodzi o uran, obserwujemy sytuację. Wiemy, co mają, i oni to oddadzą, a my to zdobędziemy. Przyjmiemy to, jeśli będzie trzeba – powiedział Hegseth dziennikarzom.

