Tyle zapłacimy za paliwo w czwartek. Benzyna droższa niż w środę

W środę w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii dotyczące cen maksymalnych paliw na czwartek.

W czwartek benzyna droższa niż w środę. Diesel tańszy

Wynika z niego, że w czwartek cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,27 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,88 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,83 zł za litr.

Oznacza to, że ceny maksymalne obu rodzajów benzyny w czwartek będą wyższe niż w środę. Z kolei ceny maksymalne diesla będą niższe niż w środę.

Ceny maksymalne paliw

W ubiegły wtorek wprowadzony został mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowelizacja ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna, która jest ustalana według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Minister energii będzie codziennie publikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Obniżony VAT i akcyza na paliwo

Od ubiegłego poniedziałku obowiązuje natomiast rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów, w przypadku olejów napędowych – 880 zł za 1000 litrów, zaś w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa – 880 zł za 1000 litrów. Ponadto opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług. Obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia.

