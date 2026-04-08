Ceny ropy mocno w dół. "Myślicie, że na Orlenie także cena spadnie?"

W środę ceny ropy naftowej spadły najbardziej od niemal sześciu lat. Spadek cen ropy nastąpił po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na propozycję Pakistanu, dotyczącą dwutygodniowego zawieszenia broni w konflikcie z Iranem.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 96,20 USD, czyli mniej o 14,83 proc. Brent na ICE na VI jest wyceniana po 94,46 USD za baryłkę – mniej o 13,55 USD.

Ceny baryłki ropy ostro w dół. Rzecznik PiS pyta o Orlen

Rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek zauważył we wpisie na platformie X, że „cena ropy spadła o ponad 15 proc”..

„Myślicie, że na Orlenie także cena spadnie o 15 proc? Jak cena rosła twierdzili, że muszą podnieść... Pytanie, czy działa to także w drugą stronę…” – dodał.

Swój wpis zakończył zdaniem: „Tusk łupi Polaków”.

Cena maksymalna paliwa

W ubiegły wtorek wprowadzony został mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowelizacja ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna, która jest ustalana według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Minister energii będzie codziennie publikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Niższy VAT i akcyza na paliwo

Od ubiegłego poniedziałku obowiązuje natomiast rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów, w przypadku olejów napędowych – 880 zł za 1000 litrów, zaś w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa – 880 zł za 1000 litrów. Ponadto opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług. Obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia.

Czytaj też:

Rynki reagują na zawieszenie broni. "Dobra informacja dla polskich kierowców"Czytaj też:

Rynek ropy w chaosie. Ceny znów biją rekordy