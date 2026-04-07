Maksymalne ceny paliw. Tyle będą kosztować w środę

Tak wynika z obwieszczenia ministra energii ogłoszonego we wtorek (7 kwietnia) w Dzienniku Urzędowym (Monitor Polski). Decyzja oznacza, że ceny paliw w środę (8 kwietnia) pozostaną bez zmian w stosunku do obowiązujących w okresie świątecznym (4-7 kwietnia).

"Dbamy o przewidywalność cen i mniejsze koszty tankowania. To konkretna ulga dla kierowców i firm" – przekonuje na platformie X Ministerstwo Energii. Według resortu, "niższe ceny paliw to realne wsparcie dla rodzin i przedsiębiorców". "Ograniczamy presję kosztową i wzmacniamy stabilność rynku" – napisano.

twitter

VAT i akcyza w dół. Nowe maksymalne ceny paliw

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Zgodnie z przepisami, minister energii będzie codziennie publikował maksymalne stawki. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Szef ME ustala pułap cenowy na podstawie algorytmu, na który składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

Skutki wojny w Iranie. Pakiet CPN ma ulżyć kierowcom

Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Według premiera Donalda Tuska, pakiet CPN obniży ceny paliw na stacjach o ok. 1,2 zł na litrze, a kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową.

Czytaj też:

Kryzys energetyczny. Niedobory paliwa na stacjach benzynowych we FrancjiCzytaj też:

Nie ma paliwa do samolotów. Włochy wprowadzają ograniczenia