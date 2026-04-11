Fico wspiera Orbana. "Nie spotkałem tak zdecydowanego orędownika suwerenności"

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia. Z sondaży wynika, że rządzący od 16 lat Fidesz Viktora Orbana może stracić władzę na rzecz opozycyjnej Tiszy Petera Magyara.

"Będę śledził wybory na Węgrzech z Wietnamu podczas mojej krótkiej oficjalnej wizyty. Razem z premierem Viktorem Orbanem inwestujemy ogrom energii w pielęgnowanie wysokiej jakości przyjaznych stosunków między naszymi krajami oraz zapewnienie ponadstandardowej pozycji mniejszościom narodowym" – napisał w serwisie X Robert Fico.

"Życzę Viktorowi Orbanowi, aby wszystkie jego cele polityczne zostały spełnione w wyborach parlamentarnych. W trakcie mojej długiej kariery politycznej nigdy nie spotkałem tak zdecydowanego orędownika suwerenności i interesów narodowych własnego kraju, jak węgierski premier Viktor Orban" – przekazał premier Słowacji.

Orban odpowiedział: "Szanowny Panie Premierze, dziękuję za najlepsze życzenia! Z niecierpliwością oczekuję dalszego rozwijania silnych relacji między naszymi krajami w nadchodzących latach".

Wybory na Węgrzech. Polscy politycy jadą z misją obserwacyjną

"Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wydelegowało misję obserwacyjną, której zadaniem będzie ocena przebiegu wyborów pod kątem zgodności z zasadami OBWE oraz międzynarodowymi standardami demokratycznymi" – poinformowała w piątek (10 kwietnia) Kancelaria Sejmu.

Obserwacja odbędzie się w ramach wspólnej Międzynarodowej Misji Obserwacyjnej Wyborów (IEOM), która w dniu wyborów zgromadzi ponad 350 obserwatorów z ZP OBWE, Biura OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE).

"ZP OBWE już po raz czwarty wydelegowało na Węgry misję obserwacyjną W tym roku przebiegowi wyborów przyglądać się będzie 135 obserwatorów, w tym 109 parlamentarzystów z 38 krajów" – podano w komunikacie.

Le Pen doceniła antywojenną politykę Orbana. "Jedyne rozwiązanie"Czytaj też:

"Kłamstwo, które należy obalić". Palade o sondażach na Węgrzech