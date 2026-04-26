Ostrzeżenie z wewnątrz

Sztuczna inteligencja nie budzi w społeczeństwach jakichś nadmiernych emocji. W ubiegłym roku ośrodek Pew Research Center zrobił badanie w 25 krajach świata i okazało się, że rozwój AI wywołuje więcej niepokoju niż entuzjazmu zaledwie u jednej trzeciej respondentów. Pozostali byli nastawieni pozytywnie albo uznawali, że żadna z tych emocji w nich nie przeważa. Tych „letnich” było ponad 40 proc. Wygląda na to, że rozmaite codzienne problemy i konflikty, których nie brakuje, bo jest na świecie dostatecznie wiele wojen i kryzysów, dominują nad ludzkim myśleniem. I to, że już za niewiele lat obok nas będzie funkcjonowała inteligencja, która przewyższy nasze umiejętności – co do tego nikt nie ma wątpliwości – nie robi wrażenia.