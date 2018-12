Fala zabrała ludzi podczas koncertu. Dramatyczne nagranie z Indonezji

Wideo, o którym piszą indonezyjskie media, zarejestrowano podczas koncertu zespołu Seventeen. Na nagraniu widać, jak fala zabiera scenę i prawie połowę namiotu, gdzie odbywała się impreza. Wiadomo, że zginęli menadżer oraz basista zespołu.

Tsunami uderzyło w sobotę w wybrzeża wokół Cieśniny Sundajskiej. Prawdopodobną przyczyną kataklizmu były podmorskie osunięcia ziemi po wybuchu wulkanu Krakatoa. Indonezyjska agencja ds. klęsk żywiołowych poinformowała, że fale uszkodziły setki domów, kilka hoteli i łodzie.

Najnowszy bilans ofiar to już 220 zabitych i ponad 840 rannych. Liczba poszkodowanych wciąż rośnie. Co więcej, władze obawiają się, że może dojść do kolejnej fali.

Cieśnina Sundajska leży pomiędzy wyspami Jawa i Sumatra. Łączy Morze Jawajskie z Oceanem Indyjskim. Z kolei sama Indonezja to region bardzo aktywny sejsmicznie, fragment tzw. ognistego kręgu, który otacza Ocean Spokojny.

