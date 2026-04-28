Strzelanina w Atenach. Mężczyzna wdarł się do sądu

W wyniku strzelaniny rannych zostało kilka osób. Za atak odpowiada 89-letni mężczyzna, który otworzył ogień w dwóch miejscach w centrum Aten.

Policja przekazała, że sprawca wdarł się ze strzelbą do siedziby ubezpieczeń społecznych. Tam zranił jednego z pracowników, który został już przetransportowany do szpitala. Na szczęście nie zagraża nic jego życiu.

"Starszy mężczyzna wszedł na czwarte piętro i początkowo strzelał w powietrze, ostrzegając pracowników, by się oddalili. Następnie padł drugi strzał, który ranił pracownika w nogę" – wynika z ustaleń ERT News.

Strzelanina w sądzie

Po tym ataku 89-latek udał się taksówką do sądu. Tam również zaczął strzelać do zgromadzonych pracowników i interesantów, raniąc co najmniej cztery osoby. Świadkowie twierdzą, że napastnik ukrył broń pod płaszczem.

Po oddaniu strzałów mężczyzna porzucił broń i uciekł z miejsca zdarzenia. Obecnie trwa obława. Sprawcy poszukują służby, a motywy działania 89-letniego mężczyzny nie są znane, ale służby ustaliły, że w przeszłości był pacjentem w zakładzie psychiatrycznym.

