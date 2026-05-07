Drony rozbiły się na Łotwie. Wleciały z terytorium Rosji

Drony wleciały w łotewską przestrzeń powietrzną od strony terytorium Rosji. Media podkreślają, że nie oznacza to koniecznie, że są to drony rosyjskie, gdyż podobne incydenty w przeszłości spowodowane były przez ukraińskie drony, które brały udział w atakach na północne porty Rosji w Zatoce Fińskiej.

Agencja LETA przekazała, że w przestrzeń powietrzną Łotwy wleciało znad Rosji kilka dronów, z czego dwa się rozbiły. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze.

Straż pożarna poinformowała, że około godz. 3:30 rano czasu miejscowego (godz. 2:30 w Polsce) pojawiły się zgłoszenia o możliwym pożarze na terenie składu ropy w Rzeżycy. Strażacy nie odnaleźli jednak ognia, ale podjęto czynności w celu schłodzenia jednego ze zbiorników.

Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zalecono pozostanie w domach i zamknięcie okien.

Łotewskie wojsko wzmocniło obronę przeciwpowietrzną na wschodniej granicy i skierowało tam dodatkowe jednostki.

