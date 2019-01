Papież spotkał się z cyrkowcami z Kuby. Zobacz niezwykłe nagranie

Grupa tancerzy, akrobatów i żonglerów z Kuby wystąpiła przed papieżem i wiernymi na zakończenie środowej audiencji generalnej.

Po zakończeniu występu cyrkowców, papież dziękował artystom i podkreślił, że swoją pracą „oferują światu piękno”, które zbliża do Boga.

Chrześcijanin wie, że jest grzesznikiem

Podczas pierwszej w tym roku audiencji generalnej, papież kontynuował dzisiaj refleksję nad modlitwą „Ojcze nasz”. Jak tłumaczył Franciszek, Bóg ucząc ludzi przez osobę Jezusa modlitwy „Ojcze nasz”, odcinał się od hipokrytów (którzy modlili się dla poklasku) i pogan, którzy „myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo” będa wysłuchani. – Natomiast jak mówi Jezus – kiedy się modlisz, zwróć się do Boga jak syn do swego ojca, który wie, czego potrzebujesz, zanim go o to poprosisz – tłumaczył papież.

– Chrześcijanin nie jest kimś, kto uważa się za lepszego od innych: wie, że jest grzesznikiem, tak jak wszyscy. Chrześcijanin to po prostu człowiek, który zatrzymuje się przed nowym płonącym krzewem, w obliczu objawienia Boga. On nie nosi zagadkowego imienia, którego nie można wymówić. Wzywa swoje dzieci, aby nazywały Go imieniem "Ojcze" – mówił papież. – To pozwala odnowić się Jego mocą oraz odzwierciedla promień Jego dobroci dla tego świata, tak bardzo spragnionego dobra, tak bardzo oczekującego na dobre wieści – dodał Franciszek.