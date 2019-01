Poseł AfD brutalnie pobity. "Skatowany przez lewicowych bojówkarzy"

Frank Magnitz jest szefem AfD na kraj związkowy Brema. W maju odbędą się tam wybory do tamtejszego parlamentu. Polityk został zaatakowany w centrum Bremy przez trzech zamaskowanych mężczyzn, gdy wyszedł z ratusza po noworocznym przyjęciu. Według relacji AfD, ktoś w pewnym momencie spłoszył napastników, przez co Magnitz przeżył.

Na profilu facebookowych AfD Brema pokazano zdjęcie Magnitza ze szpitala. Widać, że stan polityka jest ciężki. "Dziś jest czarny dzień dla demokracji w Niemczech" – napisano.

Przypomnijmy, że w czwartek w nocy doszło do zamachu bombowego na biuro Alternatywy dla Niemiec w Döbeln w Saksonii. Do tych wydarzeń odniósł się wicepremier Saksonii Martin Dulig z SPD, który podkreślił, że AfD należy zwalczać politycznie, a nie za pomocą agresji. "Przemoc nie należy do środków demokracji" – stwierdził polityk.

Czytaj także:

Niemcy: Zamach bombowy na siedzibę AfD