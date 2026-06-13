Zełenski zdecydował. Język rosyjski usunięty z listy chronionych na Ukrainie

Rusłan Stefanczuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, poinformował, że Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę nr 4699-IX.

"To ważna decyzja dla ochrony przestrzeni językowej Ukrainy i wypełnienia naszych europejskich zobowiązań. Język rosyjski został usunięty z listy języków, do których Ukraina stosuje postanowienia Karty. To sprawiedliwa i logiczna decyzja. Język państwa agresora nie może korzystać z mechanizmów ochrony stworzonych w celu wspierania języków ludów tubylczych i wspólnot narodowych" – napisał.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy podkreślił przy tym, że Ukraina szanuje różnorodność językową i kulturową, ale musi wyeliminować możliwość dalszych wpływów imperialnych Rosji.

"Ta decyzja dotyczy godności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa językowego Ukrainy" – dodał.

Zełenski usuwa język rosyjski. Ustawa czekała na jego podpis ponad pół roku

Ustawa czekała na podpis prezydenta ponad sześć miesięcy od momentu, gdy została uchwalona przez ukraiński parlament na początku grudnia 2025 roku. Uchwalenie ustawy poprzedził długi proces legislacyjny.

Podpisana przez Wołodymyra Zełenskiego ustawa zmienia sposób wdrażania przez Ukrainę Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, usuwając język rosyjski i nieistniejący język mołdawski z listy języków chronionych.

Czym jest Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych?

Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych została stworzona w celu wsparcia języków zagrożonych wymarciem lub zanikających, którymi posługuje się stosunkowo niewielka liczba osób. Kraje będące stronami Karty są odpowiedzialne za określenie języków objętych jej ochroną.

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