Marzenia za bilion dolarów

GLOBALNE OCHŁODZENIE Ekscentryczny przedsiębiorca Elon Musk przeszedł do historii ludzkości jako pierwsza na świecie osoba,
której majątek jest szacowany na ponad bilion dolarów. To mniej więcej tyle, ile ma w tym roku wynieść roczny PKB Polski.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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