Marzenia za bilion dolarów
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Świat
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Marzenia za bilion dolarów

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Elon Musk, właściciel firmy spaceX
Elon Musk, właściciel firmy spaceX Źródło: Wikimedia Commons
GLOBALNE OCHŁODZENIE Ekscentryczny przedsiębiorca Elon Musk przeszedł do historii ludzkości jako pierwsza na świecie osoba,

której majątek jest szacowany na ponad bilion dolarów. To mniej więcej tyle, ile ma w tym roku wynieść roczny PKB Polski.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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