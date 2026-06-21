Trumpusowe zwycięstwo

Środa 17 czerwca. Wystawna kolacja amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa oraz prezydenta Francji Emmanuela Macrona w podparyskim Wersalu. Do zastawionego stołu szef dyplomacji USA Marco Rubio przynosi dokument, na którym prezydent Trump składa symboliczny podpis. To właśnie w Wersalu podpisano uroczyście traktat kończący pierwszą wojnę światową. – Brawo, świetna robota! – komplementuje Trumpa francuski przywódca.

To oczywiście tylko geopolityczny teatr. Treść tzw. memorandum o porozumieniu (MOU), mającego doprowadzić do zakończenia wojny USA i Izraela z Iranem, była już bowiem wówczas formalnie zaakceptowana. Trump podpisał ten dokument elektronicznie. Cyfrowy podpis pod memorandum złożył również prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Zawarcie porozumienia oficjalnie potwierdziły zaś potem władze USA i Iranu.