Trumpusowe zwycięstwo
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Świat
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Trumpusowe zwycięstwo

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Donald Trump, prezydent USA
Donald Trump, prezydent USA Źródło: PAP/EPA / JIM LO SCALZO / POOL
Przywódcy USA i Iranu elektronicznie podpisali memorandum, którego celem jest ostateczne zakończenie trwającej ponad 100 dni wojny. Bardzo mocno zyskuje na nim Iran. USA wracają w zasadzie do status quo sprzed wybuchu tej bardzo kosztownej wojny. A Izrael? Izrael ani myśli przestrzegać warunków porozumienia i kontynuuje krwawe ataki na Liban

Środa 17 czerwca. Wystawna kolacja amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa oraz prezydenta Francji Emmanuela Macrona w podparyskim Wersalu. Do zastawionego stołu szef dyplomacji USA Marco Rubio przynosi dokument, na którym prezydent Trump składa symboliczny podpis. To właśnie w Wersalu podpisano uroczyście traktat kończący pierwszą wojnę światową. – Brawo, świetna robota! – komplementuje Trumpa francuski przywódca.

To oczywiście tylko geopolityczny teatr. Treść tzw. memorandum o porozumieniu (MOU), mającego doprowadzić do zakończenia wojny USA i Izraela z Iranem, była już bowiem wówczas formalnie zaakceptowana. Trump podpisał ten dokument elektronicznie. Cyfrowy podpis pod memorandum złożył również prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Zawarcie porozumienia oficjalnie potwierdziły zaś potem władze USA i Iranu.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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