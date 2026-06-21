Świat
  • Piotr KowalczukAutor:Piotr Kowalczuk

O zamordyzmie

Dodano: 
Mężczyzna. Zdj. ilustracyjne
Mężczyzna. Zdj. ilustracyjne Źródło: Pixabay
PIECZEŃ RZYMSKA Pisałem niedawno o szaleństwie władz Werony, które zdecydowały,

że kto chce skorzystać z przestrzeni i budynków publicznych, musi podpisać tzw. klauzulę antyfaszystowską, czyli złożyć oświadczenie, że nie jest faszystą.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także