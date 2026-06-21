O zamordyzmie

PIECZEŃ RZYMSKA Pisałem niedawno o szaleństwie władz Werony, które zdecydowały,
że kto chce skorzystać z przestrzeni i budynków publicznych, musi podpisać tzw. klauzulę antyfaszystowską, czyli złożyć oświadczenie, że nie jest faszystą.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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