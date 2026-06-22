Tak źle nie było od dawna. Niepokojące wieści dla Króla Karola III

Najnowsze badanie IPSOS opinii publicznej przyniosło niepokojące wieści dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Poparcie dla monarchii spadło do najniższego poziomu od 33 lat. Szczególnie sceptycznie do Korony podchodzą najmłodsi Brytyjczycy, wśród których zwolenników republiki jest już więcej niż sympatyków monarchii.

Spada poparcie dla brytyjskiej monarchii. Tak źle nie było od dawna

Z badania przeprowadzonego przez Ipsos wynika, że obecnie 55 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii opowiada się za utrzymaniem monarchii. To najniższy wynik od początku pomiarów prowadzonych od 1993 roku. Dla porównania, gdy rozpoczęto badania w kwietniu tamtego roku, poparcie dla monarchii wynosiło 69 proc.

Najwyższy poziom akceptacji dla tej formy ustroju odnotowano w 2012 roku. Wówczas aż 80 proc. Brytyjczyków deklarowało chęć zachowania monarchii. Dziś sytuacja wygląda inaczej – 27 proc. respondentów chciałoby przekształcenia kraju w republikę, a 18 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Sondaż ujawnił również wyraźny podział pokoleniowy. Najmłodsi wyborcy coraz częściej odwracają się od monarchii. W grupie osób w wieku 18–34 lata jedynie 33 proc. badanych popiera obecny system, podczas gdy 45 proc. wolałoby republikę. Zupełnie odmienne nastroje panują wśród starszych Brytyjczyków. W grupie powyżej 55. roku życia monarchię popiera 74 proc. respondentów, a jej zniesienia chce zaledwie 14 proc.

Ankietowani ocenili także działalność króla Karola III oraz następcy tronu, księcia Williama. Z pracy obecnego monarchy zadowolonych jest 60 proc. Brytyjczyków. To wynik wyraźnie słabszy od notowań królowej Elżbiety II, która w latach 1992–2022 osiągała średnio 79 proc. pozytywnych ocen.

Znacznie lepiej wypada książę William. Jego działalność pozytywnie ocenia 71 proc. respondentów, natomiast niezadowolenie deklaruje jedynie 14 proc. badanych.

Mimo spadającego poparcia dla samej instytucji, większość mieszkańców Wielkiej Brytanii nadal dostrzega jej znaczenie. Sześciu na dziesięciu respondentów (60 proc.) uważa, że monarchia ma ważną rolę do odegrania w przyszłości kraju. Przeciwnego zdania jest 30 proc. ankietowanych. To jednak wynik niższy niż na przełomie lat 1999 i 2000, gdy podobną opinię wyrażało średnio 67 proc. badanych.

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