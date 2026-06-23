Iran odpowiada Trumpowi. Jest dementi

Amerykański przywódca opublikował nowe informacje w tej sprawie w poniedziałek na platformie Truth Social.

"Pomimo ich protestów i fałszywych oświadczeń, (...) Iran w pełni i całkowicie zgodził się na inspekcje nuklearne na najwyższym poziomie, trwające przez wiele lat (w nieskończoność!!!). To zagwarantuje ‘nuklearną uczciwość’" – napisał Donald Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że gdyby Irańczycy nie wyrazili na to zgody, nie doszłoby do dalszych negocjacji.

Teheran odpowiada na deklarację Trumpa

Na słowa Trumpa szybko zareagował Iran. Rzecznik tamtejszego resortu spraw zagranicznych Esmaeil Baghaei przekazał na wtorkowej konferencji prasowej, że Teheran nie przewiduje wydania zgody na przeprowadzenie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) inspekcji w zbombardowanych obiektach nuklearnych.

Rzecznik irańskiego MSZ zaznaczył, że nie istnieje żaden protokół regulujący takie inspekcje.

– Strony porozumienia wstępnego (między USA i Iranem) dążą do wypełnienia wszystkich jego punktów, nim rozpoczną się rozmowy o kwestiach nuklearnych – podkreślił Esmaeil Baghaei, cytowany przez agencję AFP.

USA zawieszają sankcje na Iran

Stany Zjednoczone zawiesiły sankcje naftowe na Iran na okres 60 dni – poinformował w poniedziałek Scott Bessent, sekretarz skarbu USA.

Taka decyzja oznacza, że irańska ropa i produkty petrochemiczne będą mogły być importowane do Stanów Zjednoczonych. Jak podaje Reuters, decyzja, która jest efektem amerykańsko-irańskich negocjacji, ma obowiązywać do 21 sierpnia.

"Zgodnie z trwającymi w Szwajcarii owocnymi rozmowami, Iran zobowiązał się do zapewnienia swobodnego i otwartego tranzytu przez Cieśninę Ormuz oraz do umożliwienia inspektorom Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) wstępu do swojego kraju" – przekazał Scott Bessent na portalu X.

Zawieszenie sankcji na okres negocjacji dotyczących ostatecznego porozumienia było jednym z elementów podpisanego w ubiegłym tygodniu wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem.

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