Erdogan: Turcja i Polska osiągnęły cel i wyznaczyły nowy

Po rozmowach w Ankarze obaj prezydenci wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. W swoim wystąpieniu Nawrocki powiedział m.in. o kilku kwestiach historycznych oraz o bieżącej współpracy i niektórych węzłowych zagadnieniach geopolitycznych. Prezydent podkreślił, że Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów i sprawdzonym sojusznikiem w NATO.

Erdogan również zwrócił uwagę na dobre relacje z Polską i zaznaczył, że Turcja i Polska "pracują nad wzmocnieniem współpracy jako nieodłączni sojusznicy NATO w europejskiej architekturze bezpieczeństwa i obrony". Wyraził też oczekiwanie, że "Polska utrzyma swoje poparcie dla dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego".

Erdogan: Wymiana handlowa między Polską a Turcją już przebiła wyznaczony cel. Wyznaczyliśmy nowy

– Zawsze podkreślamy, że chcemy rozwijać współpracę z Unią Europejską. W oparciu o wzajemne korzyści i szacunek. Dlatego chciałbym podziękować przy tej okazji Polsce za to, że wspiera proces akcesyjny Turcji do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że to wsparcie będzie trwało nadal – powiedział turecki prezydent.

Polityk wskazał, że podczas rozmowy na agendzie był też m.in. na temat współpracy w ramach NATO i partnerstwa dotyczącego wspólnej europejskiej architektury bezpieczeństwa. Wymienił również kilka innych węzłowych tematów, jakie poruszył w rozmowie z Nawrockim. Rozmowy dotyczyły choćby transportu czy wymiany handlowej między Polską a Turcją, która przebiła już wyznaczony cel w wysokości 10 miliardów dolarów rocznie. Wobec tego nowy cel został wyznaczony 15 mld dolarów rocznie, przekazał polityk z Ankary.

Prezydent Nawrocki pozdrowił żołnierzy po turecku

Podczas przywitania prezydent Karol Nawrocki pozdrowił tureckich żołnierzy w ich języku "Merhaba, asker!", czyli "Czołem żołnierze", co wyraźnie spodobało się prezydentowi Erdoganowi.

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