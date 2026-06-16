Trump ucieka przed katastrofą. Czy Izrael mu pozwoli? Lisicki i Ziemkiewicz o porozumieniu z Iranem

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosił za pośrednictwem platformy X, że USA i Iran zawarły porozumienie dotyczące natychmiastowego i trwałego zakończenia działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Oficjalna ceremonia podpisania umowy odbędzie się 19 czerwca w Szwajcarii.

"Chcielibyśmy podziękować Stanom Zjednoczonym Ameryki oraz Islamskiej Republice Iranu za ich zaangażowanie w znalezienie dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Pragniemy również wyrazić szczere podziękowania naszym braciom w tym wysiłku mediacyjnym, wielkiemu przywództwu Państwa Kataru, za ich wsparcie w osiągnięciu tego porozumienia. Szczególnie dziękuję wizjonerskiemu przywództwu Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz Republice Turcji za ich ogromny wkład w tym zakresie" – oświadczył Shehbaz Sharif.

Informację potwierdził prezydent USA Donald Trump. "Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Okręty Świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie!" – napisał na swojej platformie Truth Social.

Z kolei wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibabadi zaznaczył, że Teheran zgodził się na porozumienie ramowe, dopiero gdy w jego treści znalazły się jego "ostateczne żądania". Stwierdził przy tym, że irańska siła militarna i groźby pomogły w sfinalizowaniu treści dokumentu.