Zastrzelił sześć osób w Stade. Wiadomo jakiej jest narodowości

Niemiecki portal nius.de zapytał policję o narodowość sprawcy. Policja odmówiła podania tej informacji, uzasadniając, że narodowość nie ma nic wspólnego z przestępstwem. Według ustaleń mediów, sprawca ma podwójne obywatelstwo – tureckie i niemieckie.

Stade w Niemczech. Turek zastrzelił sześć osób

Tragedia miała miejsce w poniedziałek o 13:45, a o 14:15. Policja przekazała, że pięć osób zmarło na miejscu. Jedna zmarła później w szpitalu.

Do ataku doszło w ścisłym centrum miasta Stade. Strzelanina miała miejsce w placówce urzędu ds. młodzieży przy Dankersstraße. Rzecznik miejscowej policji powiedział, że wszystkie osoby zmarłe to dorośli.

Według policji, przyczyną ataku była walka mężczyzny o opiekę nad jego trzymiesięcznym dzieckiem. Wizyta w sprawie opieki została zaplanowana na ten sam dzień, w którym doszło do ataku, w poniedziałek. Wszystkie ofiary śmiertelne tego incydentu to pracownicy urzędu ds. młodzieży przy – cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Sprawca zbiegł, ale niebawem został zatrzymany przez policję.

Członek arabskiego klanu przestępczego

Podejrzany był znany policji, ale nie jako przestępca z użyciem przemocy, ale według informacji z zezwolenia, nie posiadał legalnie broni. Śledczy starają się ustalić, w jaki sposób uzyskał dostęp do broni palnej.

Według agencji informacyjnych NDR i WDR domniemany sprawca należy do liczącego wielu członków klanu Miri z Hanoweru, znanego z działalności przestępczej.

Ponieważ mężczyzna urodził się w Niemczech (rodzice są turkami) i posiada niemieckie obywatelstwo, jego zbrodnia w statystykach zostanie najprawdopodobniej odnotowana jako przestępstwo "niemieckie".

Czytaj też:

"Zabijają nas i śmieją się z tego". Afrykanie oskarżeni po skatowaniu 17-latkaCzytaj też:

Europejski kraj. Średnio 27 ataków na kobiety dziennie