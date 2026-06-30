Czesi też odbiorą Zełenskiemu odznaczenie? "Nie możemy milczeć"

Order Białego Lwa to najwyższe odznaczenie państwowe Republiki Czeskiej, przyznawane za wybitne zasługi dla państwa czeskiego oraz za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków z Czechami. Odznaczenie ustanowiono w 1922 roku w Czechosłowacji, a po rozpadzie Czechosłowacji zostało odnowione przez Republikę Czeską w 1994 roku. Order może być nadawany zarówno obywatelom Czech, jak i cudzoziemcom (w tym głowom państw, politykom, wojskowym czy osobom zasłużonym dla stosunków z Czechami).

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Białego Lwa w 2022 r. od ówczesnego prezydenta Milosa Zemana za "swoją odwagę i odwagę w odrzuceniu amerykańskiej oferty zapewnienia bezpieczeństwa i pozostania w wówczas ogarniętym wojną Kijowie".

Rządzący chcą odebrać order Zełenskiemu

Teraz jednak Jundrich Rajchl, szef klubu parlamentarnego rządzącej w Czechach partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia, zapowiedział, że przedstawi koalicjantom propozycję pozbawienia Zełenskiego najwyższego czeskiego odznaczenia państwowego – podała czeska agencja prasowa CTK.

– Nie możemy milczeć, gdy nasze najwyższe odznaczenie państwowe sprawuje osoba, która nazywa jednostki wojskowe nazistowskimi potworami – powiedział Rajchl.

Przewodniczący klubu rządzącej partii chce w pierwszej kolejności omówić kwestię odebrania Zełenskiemu Orderu Białego Lwa podczas posiedzenia rady koalicyjnej. Następnie możliwe jest przyjęcie uchwały w czeskim parlamencie i wniosek trafiłby na biurka prezydenta Petera Pavla.

Nie cała czeska scena polityczna popiera ten pomysł. Głosy przeciwne wnioskowi zapowiedzieli już przedstawiciele chadeckiej KDU-CSL, Partii Ludowej, partii Tradycja Odpowiedzialność Dobrobyt (TOP 09) oraz ugrupowania Burmistrzowie i Niezależni (STAN).

Czytaj też:

UPA a wartości UE. PiS zgłosił w europarlamencie propozycję