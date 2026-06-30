UPA a wartości UE. PiS zgłosił w europarlamencie propozycję

Europarlament przygotował sprawozdanie w sprawie Ukrainy. Głosowanie nad jego treścią odbędzie się w przyszłym tygodniu. W związku z rosnącym w niepokojącym tempie kultem UPA u naszych sąsiadów, europarlamentarzyści PiS podjęli inicjatywę, by Unia Europejska zajęła jasne stanowisko wobec tej historycznej organizacji.

PiS składa w PE poprawkę

Michał Dworczyk przekazał we wtorek na briefingu prasowym, że ugrupowanie składa poprawkę, która zakłada wpisanie do sprawozdania fragmentu dotyczącego sprzeczności gloryfikacji UPA z wartościami Unii Europejskiej. "Parlament Europejski uznaje UPA za organizację o nazistowskim charakterze, odpowiedzialną za masowe zbrodnie na ludności cywilnej, polskiej i żydowskiej, której gloryfikowanie nie daje się pogodzić z wartościami europejskimi" – zacytował treść propozycji polityk.

– Zwróciliśmy się też do wszystkich polskich posłów, niezależnie od tego, którą frakcję polityczną, którą partię reprezentują, o to, żeby podpisali się pod tą poprawką i żebyśmy wspólnie umieścili ją w tym dokumencie – powiedział Dworczyk.

Gloryfikacja UPA na Ukrainie. Zełenski postawił na polityczny konflikt z Polską

Stosunki polsko-ukraińskie urealniły się w optyce opinii publicznej po decyzji władz w Kijowie o nadaniu jednej z wojskowych jednostek specjalnych imienia "Bohaterów UPA". Decyzja ta sprawiła, że nawet mainstreamowe media przestały omijać ten temat i w przestrzeni publicznej przebija się więcej głosów, aby Polska zaczęła prowadzić wobec Kijowa politykę bardziej asertywną.

W reakcji na decyzję Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki postanowił odebrać prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego.

Wkrótce potem prezydent Ukrainy wniósł do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. – Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować – oznajmił.

"Nasz Dziennik" napisał we wtorek (30 czerwca), że panteon "ma być częścią budowania narodowej tożsamości Ukraińców". Według gazety "wśród wyróżnionych i upamiętnionych mają się znaleźć najwięksi ludobójcy z UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w latach 1943-1945 mordowała Polaków na Wołyniu. Wskutek polskiego odwetu zginęło ok. 10-12 tys. Ukraińców.

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