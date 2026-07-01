"Symbol odpowiedzialności wobec przyszłości Ukrainy". Ukraińska armia czci Szuchewycza

3. Samodzielna Brygada Szturmowa, jednostka wchodząca w skład Trzeciego Korpusu Armijnego, utworzona przez weteranów w pierwszych dniach wojny, opublikowała nagranie. Roman Szuchewycz urodził się 30 czerwca 1907 roku we Lwowie.

"119. rocznica urodzin Romana Szuchewycza – legendy ruchu wyzwoleńczego. O roli Romana Szuchewycza we współczesnej wojnie opowiada dowódca 1. batalionu zmechanizowanego 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej o pseudonimie 'Kipisz'. Jego życie stało się przykładem bezkompromisowej walki o ukraińską państwowość. Od bojownika Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO) po generała-chorążego i głównodowodzącego Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) – Szuchewycz poświęcił się organizowaniu zbrojnego oporu przeciwko wrogiemu reżimowi. Dziś jego postać jest symbolem odpowiedzialności wobec Narodu i przyszłości Ukrainy. Jego drogę kontynuują żołnierze Trzeciego Korpusu Armijnego" – czytamy w opisie.

Roman Szuchewycz, dowódcy UPA, jest uznawany za współodpowiedzialnego za ludobójstwo na Wołyniu.

Zbrodnia Ukraińców na Wołyniu

Przypomnijmy, że ukraińska zbrodnia na Wołyniu była masową czystką etniczną przeprowadzoną przez nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA na Polakach. Miała charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy).

Dramat Polaków trwał od połowy 1943 roku do roku 1945. Ekshumacja ofiar zbrodni OUN-UPA wciąż jest problematyczna, a zezwolenia na pierwsze pojedyncze prace są wydawane niezwykle powolnie. Pierwsze prace ekshumacyjne w Puźnikach trwały od 23 kwietnia do 10 maja 2025 roku. W ich trakcie odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Były to pierwsze tego typu działania po zniesieniu w listopadzie 2024 roku przez stronę ukraińską zakazu poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.

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