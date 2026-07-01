Zełenski zapytany o spór z Polską w kontekście ewentualnej akcesji do UE

W środę prezydent Ukrainy przybył do Dublina, by uczestniczyć w ceremonii objęcia przez Irlandię przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Polityk wygłosił przemówienie, a następnie odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy. Wobec napiętych stosunków na linii Warszawa-Kijów, pojawiły się pytania właśnie o Polskę.

Chodzi o dostrzegalne w całej Europie pogarszające się stosunki polsko-ukraińskie po tym, jak do polskiego mainstreamu, a co za tym idzie do znacznie większej niż wcześniej części społeczeństwa, przebiły się informacje o narastającym kulcie UPA u naszych sąsiadów. Także niektóre partie polityczne wyraźnie zmieniły swój stosunek do władz w Kijowie.

Zełenski: Jeśli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi

Prezydent został zapytany o to, czy Kijów nie obawia się, że konflikt polityczny z Polską o nadanie imienia "bohaterów UPA" specjalnej jednostce wojskowej może przeszkodzić procesowi akcesyjnemu Ukrainy do Unii Europejskiej.

Zełenski odparł, że Polskę i Ukrainę "łączy historia". – Jesteśmy sąsiadami i jak większość krajów w Europie mieliśmy w przeszłości problemy. Ale żyjemy teraz i mamy do czynienia z jednym agresorem – wyraził swoją opinię. – Musimy myśleć o bezpieczeństwie – powiedział prezydent Ukrainy.

– Jeśli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy silnymi sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi – dodał.

W trakcie wystąpienia Zełenski podziękował wszystkim przywódcom państw europejskich za otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego w ramach rozmów akcesyjnych z Ukrainą. Oznajmił, że takie kroki podnoszą Ukraińców na duchu i dają im motywację i wyraził nadzieję, że już niebawem uda się otworzyć pięć kolejnych klastrów

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