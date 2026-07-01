Irlandia obejmuje przewodnictwo w Radzie UE. Zełenski wystąpił na uroczystości

W środę prezydent Ukrainy przybył do Dublina, by uczestniczyć w ceremonii objęcia przez Irlandię przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Polityk przekonywał, że Moskwa wciąż nie zamierza kończyć wojny, a jej kontynuowanie trzeba jej uniemożliwić.

Zełenski powiedział, że najpotężniejsi przywódcy świata, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wskazywali Kremlowi, że wojna przeciwko Ukrainie musi zostać zakończona, ale nie przyniosło to rezultatów.

Zełenski chce sankcji na firmy w Europie

Prezydent Ukrainy apelował przy tek okazji do państw członkowskich, żeby poparły nowy pakiet sankcji na Federację Rosyjską. Rozmowy w tym zakresie toczą się właśnie w Brukseli – Są one potrzebne przeciwko rosyjskiej "flocie cieni" oraz przeciwko wielu narzędziom, na których Putin wciąż polega, aby podtrzymywać wojnę – powiedział Zełenski, żądając, by sankcje powinny uderzyć również w firmy w Europie "pracujące na rzecz Rosji".

Jak twierdzi, "w Europie istnieją przedsiębiorstwa, które "są własnością lub są de facto kontrolowane przez Rosję i rosyjskich oligarchów i które wciąż dostarczają agresorowi niezbędne materiały". To z Irlandii właśnie eksportowana jest alumina, czyli tlenek glinu, która służy do produkcji rosyjskiego uzbrojenia.

Zełenski podziękował wszystkim przywódcom państw europejskich za otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego w ramach rozmów akcesyjnych z Ukrainą. Oznajmił, że takie kroki podnoszą Ukraińców na duchu i dają im motywację i wyraził nadzieję, że już niebawem uda się otworzyć pięć kolejnych klastrów.

Wojna dronów

Zełenski powiedział, że siły zbrojne Ukrainy konsekwentnie usiłują powstrzymywać Rosję prowadząc uderzenia dalekiego i średniego zasięgu, w tym na rosyjskie obiekty wojskowe i naftowe.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy ogłosił w piątek rozpoczęcie 40-dniowej "super operacji" wywierania nacisku na Rosję poprzez uderzenia bezzałogowców średniego i dalekiego zasięgu celem zmuszenia Moskwy do zakończenia wojny w 40 dni.

Rosjanie także nieustannie używają bezzałogowców. Jednocześnie cały czas zbliżają się do Kramatorska i Słowiańska – ostatnich dużych ośrodków miejskich w Donbasie. Część analityków wojskowych uważa, że być może po zajęciu całego Donbasu, Putin zdecyduje się na zawarcie rozejmu lub pokoju z Ukrainą.

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