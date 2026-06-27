Wojna z Rosją. Lewandowski: Obecny plan Ukrainy jest najlepszy od lat

Wykładowca Centrum Szkolenia WOT pułkownik Piotr Lewandowski był gościem Piotra Zychowicza na kanale "Historia Realna". Tematem rozmowy była m.in. sytuacja militarna na wojnie Rosji z Ukrainą.

W ostatnim czasie doszło do serii uderzeń ukraińskich ataków dronowych na cele położone głęboko na terytorium Rosji. W ostatnich tygodniach zaatakowali m.in. cele w Moskwie i na Krymie, powodując zakłócenia transportu lotniczego, pożary infrastruktury paliwowej i – według amerykańskiej agencji prasowej Reuters – rosnące niezadowolenie części rosyjskiego społeczeństwa.

Zełenski ogłasza "super operację". Płk Lewandowski: Bo zaraz padnie Konstantynówka i Łyman

Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił w piątek rozpoczęcie 40-dniowej "super operacji" wywierania nacisku na Rosję poprzez uderzenia bezzałogowców średniego i dalekiego zasięgu celem zmuszenia Moskwy do zakończenia wojny w 40 dni. Już pierwszego dnia Ukraińcy wysłali 660 dronów i rozmaitych bezzałogowców.

– Ogłoszenie to jest związane z tym, że za chwilę Rosjanie ogłoszą zdobycie Konstantynówki i to będzie prawda. Najprawdopodobniej ogłoszą też zdobycie Łymana i to też będzie prawda – zauważył Lewandowski.

Jak powiedział, jest to już dziesiąta kampania w Donbasie w ramach permanentnej ofensywy – choć najsłabsza od około 2,5 roku – zaznaczając, że Rosjanie walczą ochotnikami i nie ogłosili mobilizacji. – Nie jest więc tak, że Rosja nie ma zasobów. Ale jeżeli to ma być nadal "specjalna operacja wojskowa", a nie wojna, to rosyjskie możliwości powoli się kończą – podkreślił. Jak dodał, możliwości znacznie bardziej kończą się Ukrainie, jeżeli chodzi o walkę na lądzie.

– Sytuacja na kierunku Kramatorsk-Słowiańsk rozwija się obecnie dla ukraińskich sił zbrojnych bardzo niekorzystnie. Inaczej niż w przypadku uderzeń dalekiego zasięgu w głąb Federacji Rosyjskiej. W mojej ocenie Ukraińcy nie będą w stanie przeprowadzić ofensywy, żeby znacząco zmienić sytuację w Donbasie – powiedział wojskowy. Taktyka Kijowa opiera się na spowalnianiu posuwania się Rosjan. – I teraz ogłoszenie takiej kampanii przykrywa propagandowo niepowodzenia w Donbasie – tłumaczył. Zdaniem Lewandowskiego sukcesem strony ukraińskiej jest jednak doprowadzenie uderzeniami z powietrza do izolacji Krymu mimo bardzo ograniczonego lotnictwa.

Wojna nie tylko w Donbasie. Lewandowski: Obecnie plan Ukrainy działa

Piotr Zychowicz zapytał o to, w jaki sposób obie strony chcą na obecnym etapie rozstrzygnąć wojnę na swoją korzyść. W ocenie pułkownika strona rosyjska konsekwentnie dąży do zajęcia Kramatorska i Słowiańska – ostatnich dużych ośrodków miejskich w Donbasie. Wówczas Kreml będzie mógł ogłosić sukces operacji. Strona ukraińska nie może pokonać mocarstwa atomowego, natomiast może powstrzymać Rosjan obierając taktykę niszczenia jej infrastruktury.

Ukraina chce rozstrzygnąć wojnę poprzez "przekroczenie progu bólu" Rosji, co jest niemożliwe, atakując wojska wyłącznie w strefach frontowych, gdzie "prób bólu" Rosja ma ogromny. Musieliby zadać infrastrukturze rosyjskiej na tyle znaczące straty, by doprowadzić do załamania wewnętrznego rynku paliw w Rosji, a co za tym idzie ograniczenia możliwości przetwórstwa i eksportu paliw. Z kolei Moskwa, wskazał Lewandowski, kontynuuje taktykę powolnego zajmowania Donbasu grupami szturmowymi wspieranymi m.in. przez drony i bezzałogowce. – Jaki będzie wynik, nie wiem, natomiast Ukraińcy przygotowywali tę operację od dawna – powiedział pułkownik. Jego zdaniem Kijów, spodziewając się, że front niebawem może zacząć pękać, zdecydowali się na wykorzystanie ogromu rosyjskiego terytorium przeciwko Moskwie. Ciężko bowiem zabezpieczyć obroną przeciwlotniczą całą infrastrukturę rozsianą po tak olbrzymim państwie.

– Teraz Rosja stroi przed wyborem. Wycofywać systemy przeciwlotnicze ze strefy przyfrontowej, żeby wzmacniać ochronę obiektów w głębi kraju, czy też pozwalać, żeby płonęły kolejne składy paliw, terminale naftowe, fabryki chemiczne, fabryki produkcji elektroniki itd. – powiedział Lewandowski. – Czy więc plan ukraiński jest dobry? Tak. Czy się powiedzie? Nie wiem. Obecnie działa – dodał. – Jedyne, co może zrobić Rosja, to zniszczyć zakłady produkujące drony, przy czym część z nich nie jest budowana na Ukrainie – przypomniał.

– [...] Czy Ukraińcy mają dobry plan? Moim zdaniem najlepszy od lat – ocenił płk. Lewandowski.