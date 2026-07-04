Ataki powietrzne Rosji i Ukrainy. Trafiony terminal naftowy w Petersburgu

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły w sobotę rano atak na Petersburg, w wyniku którego trafiony został między innymi terminal naftowy w tym mieście – przekazał portal Kyiv Independent. Zamieszczone w serwisie Telegram zdjęcia i nagrania wideo potwierdzają potężny pożar nad obiektem.

Trafiony terminal naftowy w Petersburgu

W mieście słychać było eksplozje, a mieszkańcy zgłaszali, że nad regionem przelatują drony. Miejscowi urzędnicy poinformowali, że w nocy w obwodzie leningradzkim zestrzelono dziesiątki dronów. Skala zniszczeń w rezultacie ataku na razie nie jest znana.

Kyiv Independent podkreślił, że położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw. Przepustowość wynosi tam ok. 12,5 mln ton rocznie.

Rosjanie ostrzeliwują Ukrainę

Tymczasem rosyjskie siły zbrojne zaatakowały dronami i rakietami na cele w obwodach donieckim, dniepropietrowskim i chersońskim. Strona ukraińska poinformowała, że zginęło co najmniej osiem osób, a co najmniej 42 zostały ranne.

W obwodzie dniepropietrowskim wojska rosyjskie zaatakowały cztery rejony (powiaty) za pomocą dronów i rakiet. Trafione zostały budynki mieszkalne i stacja paliw. W atakach na obwód chersoński ucierpiało m.in. centrum ratunkowe, gazociąg, zakład rolniczy i samochody.

Ponadto, w obwodzie chersońskim rosyjskie lotnictwo zrzuciło bomby na zakład hodowli drobiu. Na miejscu wybuchł pożar, który objął budynki produkcyjne. Pożar został już ugaszony przez strażaków.

Zełenski ogłosił "super operację"

Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił w piątek 26 czerwca rozpoczęcie 40-dniowej "super operacji" wywierania nacisku na Rosję poprzez uderzenia bezzałogowców średniego i dalekiego zasięgu celem zmuszenia Moskwy do zakończenia wojny w 40 dni. Już pierwszego dnia Ukraińcy wysłali 660 dronów i rozmaitych bezzałogowców.

Wojska rosyjskie kontynuują ofensywę w Donbasie. W sobotę pojawiają się sprzeczne doniesienia obu stron na temat sytuacji Konstantynówki – istotnego punktu obronnego w kontekście Kramatorska i Słowiańska.

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