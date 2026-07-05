Niemcy: Pierwszy w Europie wydział teologii islamskiej

W Münster trwają prace nad "kampusem religii" przy uniwersytecie. W nowym budynku, którego otwarcie zaplanowano na 2027 rok, będą mieścić się wydziały teologii katolickiej, ewangelickiej i islamskiej, a także nauki o religii.

Po raz pierwszy w Europie, na uczelni wyższej podległej państwu, powołano samodzielny wydział teologii islamskiej. – Mam zaszczyt uczestniczyć w tej wyjątkowej historii – mówi Deutsche Welle naukowiec Mouhanad Khorchide. Dodaje, że "po 15 latach ciężkiej pracy na Uniwersytecie w Münster napełnia go to głęboką wdzięcznością". – Chcemy wykorzystać tę wyjątkową szansę i opowiadać się za islamem otwartym na świat i oświeconym – przekonuje. Dotychczas badacz pełnił funkcję dyrektora Centrum Teologii Islamskiej (ZIT). Teraz jest dziekanem-założycielem, a więc pierwszym dziekanem nowego wydziału.

"Przekształcenie centrum w oddzielny wydział nadaje teologii islamskiej inną pozycję na uniwersytecie i ma znaczenie z punktu widzenia polityki naukowej. Dotychczas ZIT był zależny od 'prawdziwego' wydziału. Teraz teologia islamska ma uprawnienia do nadawania stopni doktorskich i habilitacyjnych – ułatwia to profesorom budowanie własnego grona studentów o szerokim zasięgu oddziaływania. Ułatwi to również pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania naukowe" – czytamy.

Dziekan nie obawia się o brak zainteresowania studiami, ponieważ w Niemczech w szkołach publicznych wprowadzane jest nauczanie religii islamskiej.

Zobowiązanie do przestrzegania zasad

W wytycznych wydział zobowiązuje się do godzenia wiary z demokracją, przestrzegania naukowego i współczesnego podejścia do Koranu oraz do dialogu międzyreligijnego. Jednocześnie wyraźnie zapewniono o dystansie wobec ekstremizmu, antysemityzmu i islamizmu.

"Münster zawsze miał silną pozycję w dziedzinie teologii" – mówi Norbert Robers, rzecznik prasowy uniwersytetu, w rozmowie z DW. Münster oferuje pierwszy wydział teologii islamskiej w Europie Zachodniej oraz pierwszy w całej Europie na państwowej uczelni wyższej; w Sarajewie od dłuższego czasu istnieje wydział, który jednak nie jest powiązany z systemem państwowym.

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