Krieger vel Dadajew opublikował na Instagramie zdjęcia i nagrania wideo, na których występuje w rosyjskim mundurze, z hełmem i karabinem Kałasznikowa w dłoniach. W tle można usłyszeć niemieckie marsze wojskowe, zaś lokalizacja skazuje na Bachmut.

Prorosyjskie poglądy i nazistowska symbolika

"Jestem wojownikiem Boga. Walczymy z honorem i dumą dla ludzi i ojczyzny. Jestem dumny, że należę do narodu niemieckiego. Błędna polityka w naszym kraju niszczy niemieckie wartości. Jestem w Ukrainie i wspieram Rosję. To nie jest kwestia racji, lecz sprzeciwu wobec zachodniej polityki, która chce zniszczyć świat. Niemcy ponad wszystko" – pisze o sobie Krieger.

Dziennikarze rosyjskiego portalu Ważnyje Istorii i niemieckiego serwisu Correctiv ustalili w 2023 roku, że Noah Krieger naprawdę nazywa się Murad Dadajew i pochodzi z Czeczenii.

Dadajew prorosyjskie poglądy prezentował już w szeregach AfD. Mężczyzna publikował również treści nawiązujące do nazistowskiej symboliki, wychwalał Władimira Putina, a także utrzymywał kontakty z otoczeniem przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa.

Niemcy: AfD rośnie w siłę

Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się w najbliższy weekend, zwycięstwo odniosłaby Alternatywa dla Niemiec, które może liczyć na 28 proc.

Wyniki sondażu wskazują na dalsze umacnianie się AfD, która nie tylko utrzymuje pozycję lidera, ale również zwiększa przewagę nad CDU/CSU.

W porównaniu z poprzednim badaniem AfD zyskała 2 punkty procentowe – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Allensbach przeprowadzonego dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung". To również wynik wyraźnie wyższy od osiągniętego w wyborach federalnych w 2025 roku, kiedy partia uzyskała 20,8 proc. głosów.

Na drugim miejscu znajduje się chadecka Unia CDU/CSU z poparciem na poziomie 24 proc. Oznacza to spadek o 1 punkt procentowy względem poprzedniego sondażu.

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