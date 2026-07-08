Trump do Zełenskiego: Polska jest cudownym krajem, ma świetnego prezydenta

Do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskie doszło w środę, na marginesie szczytu NATO w tureckiej Ankarze.

Trump podkreślił, że Ukraina ma przed sobą dobre perspektywy. – Ukraina ma ogromną przyszłość – mówił. Dalej polityk wskazywał na atuty kraju. – Fantastyczna ziemia, cudowne aktywa, piękni ludzie – powiedział.

W trakcie rozmowy, prezydent USA nawiązał też do Ukraińców mieszkających w Polsce i jednocześnie odniósł się do Polski i jej przywódcy. – Macie masę ludzi. Macie też dużo ludzi w Polsce, która jest, swoją drogą, cudownym krajem, z naprawdę świetnym prezydentem. Tak się składa, że go poparłem, doskonale sobie radzi – stwierdził.

Donald Trump skomentował też nastawienie ukraińskich uchodźców do Polski. – Oni (Ukraińcy w Polsce – red.) kochają Polskę, ale naprawdę chcieliby wrócić, masa ludzi chciałaby wrócić i wróci, jak to (wojna – red.) się skończy – przekonywał. Dodał też, że część Ukraińców pozostanie w Polsce, ale spodziewa się powrotów po zakończeniu wojny. – Część tam została, ale myślę, że wrócą. Duży odsetek będzie wracać – oświadczył prezydent USA.

Podczas spotkania z Zełenskim zapowiedział też, że przyjedzie na Ukrainę, ale wolałby, by najpierw skończyła się wojna. Zapewnił że pracuje nad tym, by Rosja nigdy więcej nie zaatakowała naszych sąsiadów, przekonując, że Rosja bardzo szanuje Amerykę i dotrzyma danego jej słowa.

Trump spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze

Podczas konferencji prasowej Donald Trump powtórzył, iż myślał, że wojna na Ukrainie będzie najłatwiejszym konfliktem do zakończenia w czasie jego kadencji, ale Władimir Putin jest – jak to określił – "trudnym człowiekiem".

– On też nie jest najłatwiejszy – dodał prezydent USA, wskazując na Wołodymyra Zełenskiego.

Zdaniem amerykańskiego przywódcy "obie strony chcą zawrzeć porozumienie". Pochwalił prezydenta Ukrainy, mówiąc, że jest on "bardzo efektywny".

Prezydent Trump stwierdził, że lubi "posługiwać się pewną analogią – brzmi ona prosto, ale jest w niej sporo prawdy: wyobraźmy sobie dwoje dzieci w parku – nie lubią się i zaczynają bić, a czasem trzeba pozwolić im się bić i zobaczyć, że to trudna sytuacja”. Amerykański przywódca stwierdził również, że "są bardzo niewielkie różnice" między Ukraińcami i Rosjanami.

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