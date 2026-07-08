Kolejny kraj odmawia wsparcia Ukrainy. "Nie weźmiemy udziału"

Przywódcy państw członkowskich NATO uzgodnili, że Sojusz Północnoatlantycki zapewni Ukrainie co najmniej 140 mld euro wsparcia wojskowego w latach 2026–2027.

Deklaracja ze szczytu NATO w Ankarze

Deklaracja ze szczytu NATO w Ankarze to krótki, sześciopunktowy dokument, zawierający część poświęconą wyłącznie Ukrainie.

W dokumencie stwierdzono, że "Europejscy sojusznicy i Kanada obecnie finansują zdecydowaną większość pomocy bezpieczeństwa dla Ukrainy", podkreślając jednocześnie potrzebę utrzymania dalszego wsparcia.

"Sojusznicy podkreślają, że to wsparcie musi być sprawiedliwe, przewidywalne i zrównoważone w perspektywie długoterminowej. Do 2026 roku sojusznicy zobowiązują się przeznaczyć 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia dla Ukrainy oraz potwierdzają swoje suwerenne zobowiązania do utrzymania co najmniej równoważnego poziomu w 2027 roku" – zapisano w deklaracji.

Ukraina będzie wspierana po 2027 roku?

Członkowie NATO jednomyślnie uznali potrzebę długoterminowego finansowania obronności Ukrainy, co może wskazywać na zobowiązanie wykraczające poza rok 2027.

Co jeszcze znalazło się w deklaracji ze szczytu NATO?

Ponadto w przyjętej w środę deklaracji ze szczytu NATO w Ankarze, przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego potwierdzili "niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego". Zadeklarowali przy tym, że europejscy członkowie NATO oraz Kanada przejmą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

W dokumencie znalazł się też zapis o uzgodnionych podczas szczytu nowych zamówieniach obronnych na kwotę ponad 50 mld dolarów, a także zobowiązano się do rozszerzenia zbiorowych zdolności produkcyjnych oraz współpracy z przemysłem w celu przyspieszenia innowacji.

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