Holandia nie będzie już pomagać Ukrainie. Wiadomo dlaczego

Poinformowała o tym na marginesie szczytu NATO w Ankarze holenderska minister obrony Dilan Yesilgoz-Zegerius, cytowana we wtorek (7 lipca) przez agencję Bloomberg.

Szefowa resortu zaznaczyła, że zaapeluje do innych krajów o pomoc dla Kijowa, ponieważ Haga – jak stwierdziła – zrobiła wszystko, co mogła. – My, jako Holandia, nie mamy już więcej opcji, ponieważ zrobiliśmy już tak wiele – podkreśliła.

Odpowiadając na pytanie dotyczące nowych zamówień na pociski rakietowe do systemów obrony powietrznej Patriot, minister odparła: "Osiągnęliśmy kres naszych możliwości".

W Polsce burza o pociski do Patriotów dla Ukrainy

Decyzja Holandii o zakończeniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy została ogłoszona w momencie, w którym w Polsce trwa polityczna awantura o donacje dla Kijowa, w tym przekazanie pocisków PAC-3 MSE do wyrzutni Patriot.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w poniedziałek (6 lipca), że łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wyniósł ok. 16,45 mld zł, z czego 14,9 mld zł przypadło na lata 2022-2023, za rządów PiS.

Według niego, otoczenie prezydenta kłamie twierdząc, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Jak wskazał szef MON, sprawa była omawiana m.in. na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela BBN.

Prezydent odpowiada szefowi MON. "Proszę się po męsku zmierzyć z podjętą decyzją"

Nawrocki wyraził "zdumienie" słowami Kosiniaka-Kamysza. "Ja zarówno z Panem, z Panem Premierem Donaldem Tuskiem czy z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte rozmawiam o wielu sprawach, na różnych forach, często bez konkluzji. Nie opowiadam wówczas, że coś ustaliliśmy. Decyzję podjął Pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć. Mogę natomiast pomóc – wyjdę z inicjatywą legislacyjną i z chęcią wezmę pełną odpowiedzialność także za donację sprzętu" – napisał prezydent we wtorek (7 lipca) w serwisie X.

Rakiety PAC-3 MSE Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych do obrony przed rosyjskimi Iskanderami. Po ataku USA i Izraela na Iran pociski te stały się jednymi z najbardziej poszukiwanych rodzajów uzbrojenia na świecie.

Agencja Bloomberg wyliczyła, że w ciągu 11 dni wojny w Iranie Stany Zjednoczone i ich sojusznicy wystrzelili więcej rakiet z Patriotów, niż przekazali Ukrainie w ciągu czterech lat. Według ustaleń dziennikarzy, Kijów był zszokowany użyciem tych pocisków przeciwko irańskim dronom.