Tajemnica ukraińskich przebudzeń

SPODE ŁBA Niezwykłej aktualności nabrał w ostatnich czasach oparty na prawdziwych wydarzeniach amerykański dramat filmowy zatytułowany „Przebudzenia” („Awakenings”, 1990).
Film opowiada historię neurologa, opiekującego się grupą pacjentów, którzy 50 lat wcześniej zapadli na tajemniczą chorobę zakaźną o nazwie „encephalitis lethargica”. Pogrążyli się wtedy w stanie katatonicznej śpiączki. Ich stan uległ gwałtownej i niespodziewanej poprawie, kiedy odważny lekarz podał im lek o nazwie L-dopa.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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