Tajemnica ukraińskich przebudzeń
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Świat
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Tajemnica ukraińskich przebudzeń

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski Źródło: PAP/EPA / OLIVIER MATTHYS
SPODE ŁBA Niezwykłej aktualności nabrał w ostatnich czasach oparty na prawdziwych wydarzeniach amerykański dramat filmowy zatytułowany „Przebudzenia” („Awakenings”, 1990).

Film opowiada historię neurologa, opiekującego się grupą pacjentów, którzy 50 lat wcześniej zapadli na tajemniczą chorobę zakaźną o nazwie „encephalitis lethargica”. Pogrążyli się wtedy w stanie katatonicznej śpiączki. Ich stan uległ gwałtownej i niespodziewanej poprawie, kiedy odważny lekarz podał im lek o nazwie L-dopa.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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