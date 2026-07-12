Wojciech Cejrowski korespondencja z USA W roku 1964 Chevrolet postawił jeden ze swoich samochodów osobowych na szczycie skalnej szpilki (Castle Rock) na pustyni Moab w stanie Utah.
Spektakularne pustkowie i w tym pejzażu czerwona Impala z otwieranym dachem, a w aucie piękna pani w białej sukni. Sfilmowali to z góry tak, że zapierało dech w piersi, a człowiek się zastanawiał, czy ta babka z samochodem zaraz spadnie. Skała wysoka, ściany pionowe, na czubku miejsca tyle, że mógłbyś zmieścić jedną ciężarówkę – więcej nie ma gdzie.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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