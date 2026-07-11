Chamenei zapowiada zemstę. "Musi nastąpić"

Syna zabitego pierwszego dnia ataku amerykańsko-izraelskiego na Iran przywódcy, Alego Chameneiego, wydał oświadczenie. "Nasz naród żąda zemsty i bez wątpienia musi ona nastąpić" – przekazał Modżtaba Chamenei w stanowisku, cytowanym przez państwowe media.

"Zobowiązujemy się do pomszczenia czystej krwi zamordowanego przywódcy i wszystkich męczenników dwóch wojen, którzy polegli z rąk zbrodniarzy i okrytych hańbą zabójców" – podkreślił nowy lider Iranu. Dodał, że "nazwiska tych zbrodniarzy są dobrze znane i zabiorą oni do grobu marzenia o spokojnej śmierci na starość we własnym łóżku".

86-letni Ali Chamenei zginął 28 lutego, pierwszego dnia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Rządził Iranem przez blisko 37 lat. Jako najwyższy przywódca sprawował nadzór nad cywilnymi władzami państwa, będąc równocześnie najwyższym autorytetem religijnym Islamskiej Republiki Iranu.

Po śmierci Chameneiego na urząd najwyższego przywódcy wybrano jego syna, Modżtabę. Nowy lider został ranny w nalocie i od czasu wyboru nie pokazał się publicznie, również na pogrzebie ojca. Sobotnie oświadczenie jest jego pierwszym wystąpieniem odnoszącym się do tego wydarzenia.

Ali Chamenei pochowany w Iranie. "Zabić Trumpa"

Ciało Alego Chameneiego zostało pochowano w nocy z czwartku na piątek w jego rodzinnym Meszhedzie na północnym wschodzie Iranu. Uroczystości żałobne trwały od 4 lipca. W uroczystościach uczestniczyły tłumy zwolenników irańskiego reżimu, a podczas ceremonii pojawiały się hasła wymierzone w Stany Zjednoczone i ich sojuszników. W Teheranie pojawił się baner z napisem "zabić Trumpa".

Ali Chamenei kierował Iranem od 1989 r. Jego śmierć w pierwszych dniach wojny rozpętanej przez USA i Izrael otworzyła okres niepewności dotyczącej przyszłego kierunku politycznego kraju.