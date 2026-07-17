Nowe badanie w armii USA. Sprawdzą poziom ważnego hormonu

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth ogłosił, że amerykańscy żołnierze będą badani pod kątem poziomu testosteronu. Wojskowi z niskim poziomem hormonu będą mogli skorzystać z terapii zastępczej.

Armia USA sprawdzi poziom testosteronu żołnierzy

– Musimy stale szukać nowych metod, które pozwolą zwiększać waszą wydolność, odporność i zdrowie na lata – powiedział Hegseth na nagraniu opublikowanym w środę na platformie X. Żołnierze od 30. roku życia będą sprawdzani pod kątem poziomu testosteronu podczas corocznych badań lekarskich. Młodsi mogą przejść testy jeśli chcą, ale nie będzie to dla nich obowiązkowe.

– Jeśli zostanie zalecone leczenie, decyzja o podjęciu terapii zastępczej testosteronem będzie należała wyłącznie do was. Ta inicjatywa nie dotyczy sztucznego zwiększania możliwości organizmu, chodzi o przywrócenie i optymalizację waszych naturalnych zdolności, ochronę długoterminowego zdrowia oraz zapewnienie biologicznych podstaw niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej – wyjaśnił szef Pentagonu.

Jak Hegseth uzasadnia nowe badanie w wojsku

Testosteron z natury rzeczy spada wraz z wiekiem, a jego niski poziom wpływa na przewlekłe zmęczenie, utratę masy mięśniowej oraz obniżenie popędu seksualnego zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Poziom testosteronu nie pozostaje też bez wpływu na ogólną sprawność fizyczną, co może ograniczać zdolność żołnierzy do spełnienia nowych norm sprawnościowych, których Hegseth wymaga od wszystkich pełniących służbę na stanowiskach bojowych.

Lewicowy "Washington Post" nie jest zadowolony i pisze, że administracja Donalda Trumpa dąży do zwiększenia dostępności terapii zastępczej testosteronem oraz zachęca do jej stosowania. Minister zdrowia Robert Kennedy Jr. promuje testosteron jako środek spowalniający proces starzenia. Od czasu ogłoszonej "pandemii" COVID-19 stosowanie testosteronu w USA wyraźnie wzrosło, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn, ponieważ internetowe platformy medyczne ułatwiły dostęp do leków wydawanych na receptę.

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