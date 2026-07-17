Ogromne zmiany dla podróżujących do USA. Obejmą m.in. studentów oraz dziennikarzy

Nowe regulacje obejmą studentów, uczestników programów wymiany, zagranicznych dziennikarzy oraz osoby ubiegające się o zieloną kartę.

Studenci z maksymalnie czteroletnim pobytem

Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA opublikował przepisy, które kończą obowiązującą od lat 70. zasadę, zgodnie z którą studenci mogli pozostawać w USA przez cały czas trwania nauki i zachowania statusu imigracyjnego. Po zmianach osoby posiadające wizy studenckie F oraz uczestnicy programów wymiany na wizach J będą mogły przebywać w Stanach Zjednoczonych maksymalnie przez cztery lata albo do daty wskazanej przez uczelnię. Po upływie tego terminu konieczne będzie uzyskanie zgody na przedłużenie pobytu.

Nowe przepisy skracają także okres, w którym absolwent musi wyjechać ze Stanów Zjednoczonych po zakończeniu studiów. Obecnie studenci mają na to 60 dni. Po wejściu nowych regulacji okres ten zostanie skrócony do 30 dni.

Krótszy pobyt dla zagranicznych dziennikarzy

Nowe limity obejmą również korespondentów zagranicznych mediów. Dziennikarze będą mogli przebywać w USA przez 240 dni, z możliwością składania kolejnych wniosków o przedłużenie pobytu. Wyjątek przewidziano dla dziennikarzy z Chin. W ich przypadku okres pobytu zostanie ograniczony do 90 dni.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego przekonuje, że skrócenie okresu ważności wiz nie ogranicza działalności dziennikarskiej i nie uzależnia decyzji wizowych od publikowanych treści. Organizacje reprezentujące zagranicznych korespondentów wskazują, że nowe zasady oznaczają konieczność częstszego składania wniosków i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Trudniej o zieloną kartę

Osobne zmiany zapowiedział amerykański urząd imigracyjny USCIS. Od września urzędnicy mają szerzej oceniać, czy osoba ubiegająca się o stały pobyt może w przyszłości stać się obciążeniem dla finansów publicznych. Przy rozpatrywaniu wniosku o zieloną kartę brane pod uwagę ma być korzystanie z takich form pomocy jak Medicaid, bony żywnościowe oraz vouchery mieszkaniowe.

Dotychczas urzędnicy analizowali przede wszystkim pobieranie bezpośrednich świadczeń pieniężnych oraz korzystanie z długoterminowej opieki finansowanej przez państwo. Według telewizji CBS nowe kryteria mogą objąć ponad pół miliona osób.

Ponad 1,8 mln wjazdów na wizach studenckich

DHS uzasadnia nowe przepisy potrzebą częstszego sprawdzania cudzoziemców i wzmocnienia nadzoru nad osobami przebywającymi w USA. Według danych resortu w roku fiskalnym 2024 odnotowano ponad 1,8 mln wjazdów na wizach studenckich, ponad 500 tys. wjazdów uczestników programów wymiany oraz 37,3 tys. wjazdów na wizach dziennikarskich. Departament podał również, że ponad 2,1 tys. osób, które przyjechały do Stanów Zjednoczonych jako studenci w latach 2000–2010, nadal posiada aktywny status studencki.

Regulacje dotyczące studentów i dziennikarzy mają zacząć obowiązywać we wrześniu, o ile wcześniej nie zostaną zablokowane przez Kongres lub sądy. DHS szacuje roczny koszt wdrożenia nowych przepisów na 443–449 mln dolarów.

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