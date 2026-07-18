Rosja szykuje wielką mobilizację? Tak twierdzi Ukraina

Andrij Kowalenko, dyrektor Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji na Ukrainie, napisał w serwisie Telegram, że władze Rosji zakładają szybkie skierowanie części zmobilizowanych na front w pierwszych dwóch tygodniach akcji.

Ukraińscy analitycy łączą potencjalne ogłoszenie mobilizacji w Rosji z terminem wyborów do Dumy Państwowej, które planowane są na 18-20 września tego roku.

Ukrainę może czekać "bardzo intensywna zima"

Ponadto dyrektor ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ocenił, że Ukrainę może czekać "bardzo intensywna zima".

W ocenie przedstawionej przez Kowalenkę Andrija warunki walk między Ukrainą a Rosją mają pozostać skrajnie ciężkie.

"Ukraińscy żołnierze będą musieli wytrzymać w trudnych warunkach walki piechoty, gdzie zetrą się ludzie, drony, KAB-y i inne narzędzia zabijania" – stwierdził dyrektor Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji na Ukrainie.

Analitycy z Ukrainy spodziewają się, że ewentualne decyzje władz Rosji zapadną po wrześniowym głosowaniu do rosyjskiej izby niższej parlamentu.

Przedłużenie stanu wojennego i mobilizacji na Ukrainie

13 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował przedłużenie stanu wojennego i mobilizacji o kolejne 90 dni, począwszy od godziny 05:30 dnia 2 sierpnia 2026 roku.

Wołodymyr Zełenski podkreślił w grudniu 2025 roku, że wojna z Federacją Rosyjską nie zakończy się, dopóki Ukraina nie otrzyma skutecznych gwarancji bezpieczeństwa i że stan wojenny nie może zostać zniesiony do tego czasu.

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