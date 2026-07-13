Stan wojenny i mobilizacja na Ukrainie zostaną przedłużone? Propozycja Zełenskiego

W projektach ustaw nr 15401 i 15402 prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski proponuje przedłużenie stanu wojennego i mobilizacji o kolejne 90 dni, począwszy od godziny 05:30 dnia 2 sierpnia 2026 roku.

Wołodymyr Zełenski podkreślił w grudniu 2025 roku, że wojna z Federacją Rosyjską nie zakończy się, dopóki Ukraina nie otrzyma skutecznych gwarancji bezpieczeństwa i że stan wojenny nie może zostać zniesiony do tego czasu.

Stan wojenny i mobilizacja na Ukrainie zostaną przedłużone?

Prezydent Ukrainy zapytany, czy stan wojenny mógłby zostać zniesiony w trakcie zawieszenia broni, wyjaśnił, że "przede wszystkim wszyscy chcemy, żeby wojna się skończyła, a dopiero wtedy stan wojenny zostanie zniesiony – i to jest jedyna droga".

"Stan wojenny zostanie zniesiony w momencie, gdy Ukraina będzie miała gwarancje bezpieczeństwa. Bez gwarancji bezpieczeństwa ta wojna nie zakończy się prawdziwie; nie będziemy mogli uznać, że się skończyła, ponieważ nadal istniałoby ryzyko ponownej agresji ze strony takiego sąsiada" – dodał.

Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami stan wojenny i mobilizacja obowiązują od 4 maja do 2 sierpnia 2026 roku. Stan wojenny i mobilizacja obowiązują na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku.

Koniec z ochroną Ukraińców w wieku poborowym

Pod koniec czerwca Magnus Brunner, komisarz UE ds. wewnętrznych i migracji, poinformował, że Komisja Europejska proponuje przedłużenie tymczasowej ochrony dla Ukraińców do 4 marca 2028 roku, z wyjątkiem osób uciekających przed służbą wojskową na Ukrainie.

– Przedstawiamy propozycję przedłużenia ochrony tymczasowej o kolejny rok – do 4 marca 2028 roku – przekazał komisarz.

Dodał, że propozycja Komisji Europejskiej "uwzględnia zmieniające się potrzeby Ukrainy w zakresie obronności i odbudowy".

– Nasza propozycja zakłada, że tymczasowa ochrona nie będzie udzielana nowo przybyłym osobom, którym nie wolno opuścić Ukrainy ze względu na obowiązki wojskowe na mocy prawa ukraińskiego. I o to właśnie poprosiła nas Ukraina i to właśnie robimy – poinformował.

Magnus Brunner dodał, że kwestia ta była "szczegółowo omawiana z naszymi ukraińskimi partnerami, naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, a także oczywiście z naszymi państwami członkowskimi".

Podkreślił, że propozycja "będzie chronić rodziny, które zbudowały swoje życie w Europie, a następnie zintegrowały się ze społeczeństwami przyjmującymi, na przykład poprzez znalezienie pracy, wkład w gospodarkę UE, naukę języka, chodzenie do szkoły, zakładanie działalności gospodarczej".

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