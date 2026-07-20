Vance przekazał radosne wieści. Pierwszy taki przypadek od ponad 150 lat
Udostępnij3 Skomentuj
Świat

Vance przekazał radosne wieści. Pierwszy taki przypadek od ponad 150 lat

Dodano: 
J.D. Vance z synem i żoną
J.D. Vance z synem i żoną Źródło: Wikimedia Commons / CMBGAMER 2018 / Public domain
J.D. Vance ogłosił narodziny syna. To już jego czwarte dziecko. Jest to też pierwszy przypadek od 156 lat, by wiceprezydent USA doczekał się potomstwa.

Alec Neel Vance przyszedł na świat w niedzielę, w Walter Reed Army Medical Center (WRAMC), czyli wojskowym szpitalu w Waszyngtonie. Jest to czwarte dziecko J.D. Vance'a i jego żony Ushy. Para ma jeszcze dwóch synów – dziewięcioletniego Ewana i sześcioletniego Viveka – oraz córkę – czteroletnią Mirabel.

Vance poinformował o narodzinach syna za pośrednictwem swojego profilu na platformie X. "Z radością ogłaszamy, że dziś rano urodził się nasz synek, Alec Neel Vance. Usha i dziecko czują się dobrze, a nasze dzieci bardzo cieszą się na spotkanie z młodszym bratem" – napisał. Podziękował również lekarzom i personelowi szpitala oraz zespołowi medycznemu Białego Domu. "Za wszystko, co zrobili dla naszej rodziny" – podkreślił.

Pierwszy taki przypadek w USA od ponad 150 lat

Dziennik "The Guardian" zauważył, że narodziny kolejnego dziecka małżeństwa Vance'ów wpisuje się w apele polityków Partii Republikańskiej do Amerykanów o posiadanie większej liczby dzieci. Sam Vance wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie spadkiem liczby urodzeń w USA. – Chcę, aby w Stanach Zjednoczonych rodziło się więcej dzieci – powiedział podczas ubiegłorocznej manifestacji antyaborcyjnej "March for Life" w Waszyngtonie.

Wiceprezydent USA nie ukrywał, że na decyzję o kolejnym dziecku wpłynęła jego rozmowa z wdową po konserwatywnym aktywiście Charliem Kirku, który został zamordowany we wrześniu 2025 r. – Nie powiedziałabym, że był to jedyny powód, ale temat pojawił się w trakcie rozmowy, którą i tak już prowadziliśmy – zdradziła Usha Vance w czerwcowym wywiadzie dla CBS Sunday Morning.

Ostatnim wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, któremu w trakcie kadencji urodziło się dziecko, był Schuyler Colfax. Było to w 1870 r., a więc 156 lat temu. Wówczas jego druga żona, Ellen Wade, urodziła syna – Schuylera Colfaxa III.

Czytaj też:
Vance o swojej wierze: To kształtuje sposób, w jaki żyję Czytaj też:
Incydent w domu Vance'a. Interweniowały służby

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: X / The Guardian / CBS News
Czytaj także