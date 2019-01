Nieoczekiwany ruch Theresy May

Theresa May miała powiedzieć członkom rządu, że renegocjacja umowy wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej jest krokiem koniecznym do uzyskania dla niej poparcia parlamentarnego. Brytyjska premier do tej pory deklarowała jedynie chęć uzyskania dodatkowych wyjaśnień bądź zapewnień ze strony państw członkowskich Wspólnoty na temat tymczasowego charakteru mechanizmu.

Czy ponowne negocjacje są możliwe? Zdaniem cytowanego przez agencję Reuters anonimowego unijnego dyplomaty, Unia Europejska nie zamierza wznawiać rozmów na ten temat.

Kolejne głosowanie w brytyjskim parlamencie

Po tym jak dwa tygodnie temu premier Theresa May przegrała głosowanie ws. przyjęcia porozumienia dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dzisiaj dyskusja o rozwodzie Londynu z Brukselą wraca do parlamentu.

21 stycznia brytyjska premier Theresa May zapowiedziała, że będzie kontynuować negocjacje w sprawie Brexitu, po tym jak parlament odrzucił wynegocjowane przez nią porozumienie dot. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu May przedstawiła w Izbie Gmin "Plan B" dotyczący Brexitu, a dzisiaj posłowie będa głosować nad kolejnymi krokami, jakie podejmie Londyn przed 29 marca.

Posłowie w Izbie Gmin zajmą się poprawkami do porozumienia dotyczącego wyjścia Wielkie Brytanii z UE – m.in. w zakresie tzw. backstopu w sprawie Irlandii Północnej. Parlamentarzyści zajmą się też możliwością przesunięcia daty wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Możliwość przesunięcie daty Brexitu związana jest m.in. z nieoficjalną deklaracją premier Theresy May, że nie pozwoli ona na sytuację, w której Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia.

Przypomnijmy, że 23 czerwca 2016 roku odbyło się referendum, w którym większość mieszkańców Wielkiej Brytanii opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE to 29 marca 2019 roku.