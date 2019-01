Londyn poprosi o przesunięcie Brexitu?

Jak tłumaczy szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt, władze w Londynie mogą potrzebować trochę "dodatkowego czasu" na wprowadzenie niezbędnych rozwiązań prawnych, które pozwolą na finalizację Brexitu. Polityk dodał jednocześnie, że to ewentualne opóźnienie wyjścia z UE, zależy od tego jak będą przebiegać prace w kolejnych tygodniach.

Jak poinformowała kilka dni temu brytyjska premier Theresa May, Londyn chce podjąć próbę renegocjacji umowy dotyczącej Brexitu oraz uzyskania wiążących prawnie zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dla Irlandii Płn. Przedstawiciele UE wprost odpowiadają jednak, że umowa nie ulegnie zmianie i nie ma szans na negocjacje.

Co dalej z Brexitem

Po tym jak dwa tygodnie temu premier Theresa May przegrała głosowanie ws. przyjęcia porozumienia dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w tym tygodniu dyskusja o rozwodzie Londynu z Brukselą wróciła do parlamentu.

We wtorek, brytyjscy posłowie większością głosów opowiedzieli się przeciwko Brexitowi bez umowy, a Theresa May zobowiązała się do dalszych negocjacji.

Przypomnijmy, że 23 czerwca 2016 roku odbyło się referendum, w którym większość mieszkańców Wielkiej Brytanii opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE to 29 marca 2019 roku.