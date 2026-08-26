Rekordowa epidemia w Belgii. Ponad 300 zakażeń po zjedzeniu jaj

AFSCA, belgijska agencja zajmująca się bezpieczeństwem żywności, poinformowała, że liczba zakażeń może być wyższa, ponieważ część osób miała łagodne objawy lub nie miała ich wcale i nie została poddana badaniom.

U osób, u których potwierdzono zakażenie, wykryto szczep bakterii odpowiadający szczepowi znalezionemu na fermie.

Nawet 2 mln skażonych jaj mogło trafić na rynki w Belgii i Luksemburgu

AFSCA po raz pierwszy wykryła skażenie w maju. Wówczas wycofano z rynku część jaj i zamknięto jeden z kurników na fermie w północnej Belgii. Wraz z pojawianiem się kolejnych przypadków zamknięto całą fermę, a znajdujący się na niej drób został wybity. Drugi komunikat o wycofaniu jaj wydano 10 sierpnia.

Producentem i dostawcą jaj była firma Laerco BV. Reuters poinformował, że przedsiębiorstwo nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

Według belgijskich służb na rynki w Belgii i sąsiednim Luksemburgu trafiło nawet 2 mln potencjalnie skażonych jaj. W Luksemburgu również zarządzono ich wycofanie. AFSCA ostrzegła, że część jaj może nadal znajdować się w domach konsumentów, co stwarza ryzyko kolejnych zakażeń.

Objawy zakażenia salmonellą

Salmonella jest bakterią wywołującą salmonellozę. Do typowych objawów zakażenia należą biegunka, gorączka i skurcze lub bóle brzucha. Dokładna obróbka termiczna jaj zmniejsza ryzyko zakażenia.

Czytaj też:

Zakazane hormony i salmonella. "Tak wygląda bezpieczna żywność z Mercosur"