Były minister obrony Ukrainy przyjął zaskakującą ofertę. "Jestem wdzięczny za zaufanie"

Mychajło Fedorow poinformował w social mediach, że "razem z zespołem rozpoczęliśmy międzynarodową podróż skupioną na rozwijaniu naszych nowych projektów w dziedzinie cyfryzacji i technologii obronnych".

"Nasze pierwsze spotkanie odbyło się z włoskim ministrem obrony Guido Crosetto. Podziękowałem Guido za osobiste wsparcie i za propozycję zostania jego doradcą ds. innowacji w dziedzinie obronności. Jestem wdzięczny za zaufanie i strategiczne partnerstwo" – dodał.

Fedorow doradcą ministra obrony Włoch

Były minister obrony Ukrainy zaznaczył, że na tym stanowisku będzie pomagał Włochom rozwijać nowoczesne technologie bojowe, udoskonalać sektor obronny i dostosowywać się do nowych wyzwań bezpieczeństwa na świecie.

– Ukraina i nasz zespół posiadają unikalne doświadczenie w dziedzinie wojny technologicznej, którym jesteśmy gotowi podzielić się z naszymi partnerami. Jednak mój główny cel pozostaje niezmienny – będę kontynuował pracę na Ukrainie nad projektami, które wzmocnią naszą obronność i pomogą przyciągnąć międzynarodowe zasoby – podkreślił.

Były minister obrony Ukrainy dodał, że spotkanie koncentrowało się na dronach, systemach autonomicznych, obronie powietrznej i rozwoju ekosystemu technologii obronnych.

– Przyszłość obronności należy do krajów, które potrafią szybko testować i skalować nowe rozwiązania, łącząc technologię z silnymi możliwościami produkcyjnymi. Doświadczenia Ukrainy mogą stać się fundamentem nowego modelu obronności dla Europy. Kontynuujemy naszą międzynarodową podróż. Przed nami spotkania z partnerami na temat cyfryzacji, technologii obronnych i rozwoju nowych projektów – wskazał.

Fedorow odwołany ze stanowiska ministra obrony Włoch

15 lipca Mychajło Fedorow nie został zgłoszony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na stanowisko ministra obrony w nowym rządzie. Ta decyzja wywołała w Kijowie i innych miastach Ukrainy falę protestów, podczas których demonstranci domagali się przywrócenia Mychajło Fedorowa na stanowisko ministra obrony.

Kilka dni później minister obrony Włoch Giudo Crosetto przyznał, że skontaktował się z Mychajło Fedorowem natychmiast po jego odwołaniu. – Zadzwoniłem do niego dzień po dymisji i zapytałem: kiedy chciałbyś przyjechać do Rzymu, by pracować ze mną jako doradca? – powiedział.

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